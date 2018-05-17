Открытое горение ликвидировали в селе Пугачево в Удмуртии

В настоящее время нет открытых очагов горения, идет проливка тления.

Пугачево. Удмуртия. На месте пожара возле бывшего военного арсенала в селе Пугачево в Удмуртии ликвидировали открытое горение. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по Удмуртской Республике сообщает Интерфакс.

«Открытые очагов горения нет, идет проливка тления с помощью авиации и пожарно-спасательной техники», - рассказали в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили о прекращении детонации снарядов. В среду, 16 мая, авиация сбросила на территорию возгорания 53 тонны воды.