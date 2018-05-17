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Открытое горение ликвидировали в селе Пугачево в Удмуртии

09:38, 17 мая, 2018
Дарья Саушина
09:38, 17 мая, 2018
Дарья Саушина
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#МЧС\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар
Фото: vk.com (Сергей Юрин)
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В настоящее время нет открытых очагов горения, идет проливка тления.

Пугачево. Удмуртия. На месте пожара возле бывшего военного арсенала в селе Пугачево в Удмуртии ликвидировали открытое горение. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по Удмуртской Республике сообщает Интерфакс.

«Открытые очагов горения нет, идет проливка тления с помощью авиации и пожарно-спасательной техники», - рассказали в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили о прекращении детонации снарядов. В среду, 16 мая, авиация сбросила на территорию возгорания 53 тонны воды. 

09:38, 17 мая, 2018
Дарья Саушина
445
0
#МЧС\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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