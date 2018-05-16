Площадь задымления при пожаре в Удмуртии составила 300 гектаров

С воздуха на пламя сбросили более 50 тонн воды.

Ижевск. Удмуртия. Площадь задымления с отдельными очагами горения в селе Пугачёво Малопургинского района Удмуртской Республики составляет примерно 300 га. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, по периметру технической территории оборудована минерализованная полоса для предотвращения угрозы перехода огня.

На 23:00 среды 16 мая сведений о пострадавших людях и зданиях не поступало. Прибывшая из Екатеринбурга авиация обрушила на пожар 53 т воды. Самолёт-амфибия Бе-200 совершил один слив воды (8 тонн) на южную часть технической территории бывшей военной части, вертолёт Ми-8 совершил 9 сливов воды по 5 тонн каждый.

Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике функционирует в режиме «Повышенная готовность». На месте тушения пожара работает межведомственный оперативный штаб. На момент окончания календарного дня к ликвидации загорания привлечено 473 человек, 107 единиц техники, в том числе один пожарный поезд со станции Агрыз Ижевского региона Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Напомним, днём в среду, 16 мая в районе села Пугачёво возник крупный пожар.