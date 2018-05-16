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Жителей Пугачево не эвакуируют из-за одиночных взрывов снарядов

Очевидцы поделились фотографиями пожара в удмуртском Пугачево

15:38, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
15:38, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
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#взрыв\n#Пугачево\n#происшествие\n#пожар
Фото: ИА Сусанин
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На фотографиях виден столб дыма от возгорания.

Пугачево. Удмуртия. Очевидцы поделились множеством фотографий с пожара возле поселка Пугачево в Малопургинском районе Удмуртии. По данным регионального МЧС, в районе бывшей воинской части загорелась трава

В июне 2011 года на арсенале произошел взрыв. Тогда снаряды разлетелись на площади в 400 га. Частично территорию очистили от опасных предметов. Однако в мае 2015 года из-за возгорания травы сдетонировали ранее не обнаруженные снаряды

В среду, 16 мая, пользователи соцсетей выложили фото и видео с еще одного возгорания. 

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15:38, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
3124
0
#взрыв\n#Пугачево\n#происшествие\n#пожар

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