Авиация возобновила тушение пожара возле бывшего военного арсенала в удмуртском селе Пугачево

За вечер среды самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 слили на место возгорания более 50 тонн воды.

Пугачево. Удмуртия. Авиация МЧС возобновила тушение пожара возле бывшего военного арсенала в селе Пугачево в Удмуртии. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, из-за сильного задымления и тумана воздушные суда смогли подняться только после 7 часов утра четверга, 17 мая.

На месте работают самолет Бе-200 и вертолет Ми-8. Накануне они слили на горящую сухую траву и детонирующие боеприпасы более 50 тонн воды. «Борт Бе-200ЧС совершил 1 слив воды (8 тонн) на южную часть технической территории бывшей военной части, Ми-8 совершил 9 сливов воды (по 5 тонн каждый, всего 45 тонн) на южную часть технической территории бывшей военной части», - говорится в сообщении МЧС.

В настоящее время площадь задымления с отдельными очагами загорания составляет около 300 га.

Напомним, что в среду, 16 мая, из-за загоревшейся сухой травы в Пугачево начали взрываться снаряды, разлетевшиеся по округе в июне 2011 года. Из военного городка эвакуировали жителей, а из расположенного поблизости санатория «Юськи» - детей. По предварительным данным, причиной крупного пожара мог стать незаконный пал травы. Глава Малопургинского района Сергей Юрин рассказал, что в четверг жители военного городка смогут попасть в свои квартиры. Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников опубликовал в соцсетях фото и видео прибывшего на дозаправку самолета-амфибии.