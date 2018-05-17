play
pause
  • $ 61.92 ↑
  • € 73.86 ↓

Авиация возобновила тушение пожара возле бывшего военного арсенала в удмуртском селе Пугачево

07:33, 17 мая, 2018
Дарья Саушина
07:33, 17 мая, 2018
Дарья Саушина
484
0
#МЧС\n#Малая Пурга\n#авиация\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар
Фото: facebook.com(Александр Синельников)
484
0

За вечер среды самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 слили на место возгорания более 50 тонн воды.

Пугачево. Удмуртия. Авиация МЧС возобновила тушение пожара возле бывшего военного арсенала в селе Пугачево в Удмуртии. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, из-за сильного задымления и тумана воздушные суда смогли подняться только после 7 часов утра четверга, 17 мая.

На месте работают самолет Бе-200 и вертолет Ми-8. Накануне они слили на горящую сухую траву и детонирующие боеприпасы более 50 тонн воды. «Борт Бе-200ЧС совершил 1 слив воды (8 тонн) на южную часть технической территории бывшей военной части, Ми-8 совершил 9 сливов воды (по 5 тонн каждый, всего 45 тонн) на южную часть технической территории бывшей военной части», - говорится в сообщении МЧС.

В настоящее время площадь задымления с отдельными очагами загорания составляет около 300 га.

Напомним, что в среду, 16 мая, из-за загоревшейся сухой травы в Пугачево начали взрываться снаряды, разлетевшиеся по округе в июне 2011 года. Из военного городка эвакуировали жителей, а из расположенного поблизости санатория «Юськи» - детей. По предварительным данным, причиной крупного пожара мог стать незаконный пал травы. Глава Малопургинского района Сергей Юрин рассказал, что в четверг жители военного городка смогут попасть в свои квартиры. Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников опубликовал в соцсетях фото и видео прибывшего на дозаправку самолета-амфибии.

Alexander Sinelnikov

Аэропорт Ижевск впервые в своей истории принял Бе-200. Сегодня "летающая лодка" помогла ликвидировать ЧС на полигоне в Пугачево, а заодно открыла счет новых для аэропорта воздушных судов. Не...

07:33, 17 мая, 2018
Дарья Саушина
484
0
#МЧС\n#Малая Пурга\n#авиация\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин: поступило предложение о работе в другом городе

13:30, 10 мая, 2018
12040

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

10898
15:15, 16 мая, 2018

В Удмуртии утвердили категории получателей льготной ипотеки

7376
16:00, 11 мая, 2018

Момент расставания: Александр Городилов прокомментировал свой уход из «Ижавиа»

6144
16:57, 11 мая, 2018

Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о своих доходах

5635
15:55, 14 мая, 2018

«Ашан» отказался от имиджа продавца только дешевых товаров

18:57, 10 мая, 2018
3857

Движение автомобилей через Крымский мост откроется 16 мая

3236
18:48, 14 мая, 2018

В Пенсионном фонде назвали возраст самой пожилой россиянки

2717
11:54, 12 мая, 2018

Террористы готовили взрыв на акции «Бессмертный полк» в Москве

2537
15:59, 11 мая, 2018

Стали известны самые популярные иномарки с пробегом в России

2535
12:35, 13 мая, 2018

Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

11:50, 16 мая, 2018
2766

Американские ученые заявили о создании лекарства от алкоголизма

2393
19:20, 10 мая, 2018

Во Франции попал в больницу Шарль Азнавур

2183
17:41, 12 мая, 2018

CNBC сравнил гиперзвуковое оружие России, США и Китая

2152
15:16, 13 мая, 2018

На острове Ява из-за извержения вулкана Мерапи эвакуируют жителей

2099
17:41, 11 мая, 2018

Мультимедиа

Взрыв снарядов в Пугачево в Удмуртии

16 мая, 2018

Удмуртия в минуту: взрывы в Пугачево и ремонт дорог

16 мая, 2018

Удмуртия в минуту: Погибшая при пожаре и доходы правительства

15 мая, 2018