Прилетевшая в Анталию жительница Удмуртии оказалась на улице без денег

Женщину подкармливают и пускают переночевать в магазин.

Анталия. Турция. Третий день жители Анталии подкармливают приехавшую из Удмуртии женщину. Об этом сообщает со ссылкой на очевидца ГТРК «Удмуртия».

Женщина ежедневно приходит на одну и ту же остановку и целый день ждёт кого-то. Она не нарушает общественный и миграционный порядок, поэтому обращаться в турецкую полицию повода нет. Местные жители кормят женщину и пускают переночевать в соседний магазин.

Судя по загранпаспорту, зовут её Юлия Олушева, 1971 года рождения.

Внимание! Если вы обладаете какой-либо информацией об этой женщине, просьба сообщить по телефону 59-87-00.