  • $ 56.95 ↓
  • € 70.53 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Прилетевшая в Анталию жительница Удмуртии оказалась на улице без денег

      11:25, 08 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      11:25, 08 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      6083
      0
      #Турция\n#Удмуртия\n#поиск
      Фото: @arzik2
      6083
      0

      Женщину подкармливают и пускают переночевать в магазин.

      Анталия. Турция. Третий день жители Анталии подкармливают приехавшую из Удмуртии женщину. Об этом сообщает со ссылкой на очевидца ГТРК «Удмуртия».

      Женщина ежедневно приходит на одну и ту же остановку и целый день ждёт кого-то. Она не нарушает общественный и миграционный порядок, поэтому обращаться в турецкую полицию повода нет. Местные жители кормят женщину и пускают переночевать в соседний магазин.

      Судя по загранпаспорту, зовут её Юлия Олушева, 1971 года рождения.

      Внимание! Если вы обладаете какой-либо информацией об этой женщине, просьба сообщить по телефону 59-87-00.

      Паспорт Юлии.jpg

      11:25, 08 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      6083
      0
      #Турция\n#Удмуртия\n#поиск

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      И.о. министра сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова: биография

      15:14, 01 февраля, 2018
      8823

      В Удмуртии женщина ушла проведать могилу сына и не вернулась

      7795
      16:46, 06 февраля, 2018

      Власти Ижевска решили всерьез взяться за любителей парковаться на газонах

      7631
      09:00, 01 февраля, 2018

      Прилетевшая в Анталию жительница Удмуртии оказалась на улице без денег

      6069
      11:25

      Бывшие главы Минздрава и Минприроды Удмуртии уволились после представлений прокуратуры

      5884
      11:56, 02 февраля, 2018

      Спортивный арбитражный суд вернул России первое место на Олимпиаде-2014 в Сочи

      14:40, 01 февраля, 2018
      2390

      Экс-губернатор Кировской области Никита Белых проведет в тюрьме 8 лет

      2166
      09:08, 02 февраля, 2018

      Флаг российской команды на открытии Олимпиады в Корее понесет волонтер

      2106
      18:15, 04 февраля, 2018

      Набиуллина подтвердила планы по слиянию «Бинбанка» и «ФК Открытие»

      2104
      17:44, 02 февраля, 2018

      В России предложили усовершенствовать механизм передачи детей под опеку

      2087
      19:53, 03 февраля, 2018

      Томас Бах рассказал, почему россиян, оправданных CAS, не пригласили на Олимпиаду

      19:42, 05 февраля, 2018
      2359

      Пожилого президента Бразилии «похоронили заживо», перестав платить ему пенсию

      2296
      19:20, 02 февраля, 2018

      Туристы сняли на видео, как питон проглатывает оленя

      2251
      19:16, 06 февраля, 2018

      Ученые: опиоидные обезболивающие можно заменить спреем для носа

      2153
      20:39, 03 февраля, 2018

      С Джима Керри сняли обвинения в гибели его подруги

      2142
      17:33, 01 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: автобусы до Бегишево и расплодившиеся в Ижевске крысы

      07 февраля, 2018

      Удмуртия в минуту: новые КОИБы и незаконная добыча грунта

      06 февраля, 2018

      Новые КОИБы

      06 февраля, 2018