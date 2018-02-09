  • $ 57.67 ↑
  • € 70.77 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Сын застрявшей в Антальи жительницы Удмуртии вылетит за матерью

      09:10, 09 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      09:10, 09 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      5993
      0
      #Турция\n#Удмуртия\n#поиск
      Фото: @arzik2
      5993
      0

      Хозяин местной лавки заботится о попавшей в беду женщине.

      Ижевск. Удмуртия. Сын Юлии Олушевой, которая в Антальи осталась без денег, вылетит в Турцию. Об этом он сообщил корреспонденту информационного агентства «Сусанин».

      «Завтра еду в Анталью, нужно просто забрать маму», - сказал молодой человек. Подробности станут известные ему на месте в воскресенье, 11 февраля.

      Как сообщил редакции «Сусанин» очевидец, хозяин местной стекольной мастерской Ахмет-бей четыре дня кормил Юлию и предоставлял ей ночлег в своей лавке. «Я бы её к себе домой взял, что бы она помылась и переоделась, но она же никуда не идёт», - приводит слова турецкого мужчины наш респондент.

      Стекольщик из Антальи Ахмет-бей.jpg

      Напомним, женщина ежедневно приходит на одну и ту же остановку в турецком курорте и целый день ждёт кого-то, не нарушая общественный порядок.

      09:10, 09 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      5993
      0
      #Турция\n#Удмуртия\n#поиск

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Прилетевшая в Анталию жительница Удмуртии оказалась на улице без денег

      11:25, 08 февраля, 2018
      28237

      В Удмуртии женщина ушла проведать могилу сына и не вернулась

      9425
      16:46, 06 февраля, 2018

      Бывшие главы Минздрава и Минприроды Удмуртии уволились после представлений прокуратуры

      6279
      11:56, 02 февраля, 2018

      Сын застрявшей в Антальи жительницы Удмуртии вылетит за матерью

      5868
      09:10

      Порядка 1 млрд рублей легализовала банда «обнальщиков» в Удмуртии

      5329
      14:40, 05 февраля, 2018

      Экс-губернатор Кировской области Никита Белых проведет в тюрьме 8 лет

      09:08, 02 февраля, 2018
      2193

      Флаг российской команды на открытии Олимпиады в Корее понесет волонтер

      2147
      18:15, 04 февраля, 2018

      Набиуллина подтвердила планы по слиянию «Бинбанка» и «ФК Открытие»

      2136
      17:44, 02 февраля, 2018

      В России предложили усовершенствовать механизм передачи детей под опеку

      2123
      19:53, 03 февраля, 2018

      Двое детей в Новосибирской области утонули в яме, оставленной после ремонта водопровода

      2076
      10:20, 03 февраля, 2018

      Томас Бах рассказал, почему россиян, оправданных CAS, не пригласили на Олимпиаду

      19:42, 05 февраля, 2018
      2473

      Туристы сняли на видео, как питон проглатывает оленя

      2416
      19:16, 06 февраля, 2018

      Пожилого президента Бразилии «похоронили заживо», перестав платить ему пенсию

      2326
      19:20, 02 февраля, 2018

      Ученые: опиоидные обезболивающие можно заменить спреем для носа

      2191
      20:39, 03 февраля, 2018

      Дрон чуть не сбил пассажирский самолет в США

      2096
      14:46, 03 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Новостройка в Ижевске без воды

      Удмуртия в минуту: застрявшая в Анталье жительница Удмуртии и ЕГЭ для родителей

      08 февраля, 2018

      Создание фан-зоны в парке имени Кирова в Ижевске к чемпионату мира по футболу 2018

      08 февраля, 2018