Сын застрявшей в Антальи жительницы Удмуртии вылетит за матерью

Хозяин местной лавки заботится о попавшей в беду женщине.

Ижевск. Удмуртия. Сын Юлии Олушевой, которая в Антальи осталась без денег, вылетит в Турцию. Об этом он сообщил корреспонденту информационного агентства «Сусанин».

«Завтра еду в Анталью, нужно просто забрать маму», - сказал молодой человек. Подробности станут известные ему на месте в воскресенье, 11 февраля.

Как сообщил редакции «Сусанин» очевидец, хозяин местной стекольной мастерской Ахмет-бей четыре дня кормил Юлию и предоставлял ей ночлег в своей лавке. «Я бы её к себе домой взял, что бы она помылась и переоделась, но она же никуда не идёт», - приводит слова турецкого мужчины наш респондент.

Напомним, женщина ежедневно приходит на одну и ту же остановку в турецком курорте и целый день ждёт кого-то, не нарушая общественный порядок.