  • $ 59.66 ↓
  • € 66.68 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В минувшее воскресенье в Удмуртии произошло несколько ДТП по вине водителей с признаками опьянения

      14:07, 26 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      14:07, 26 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      383
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Игра\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
      383
      0

      В авариях пострадали пять человек.

      Ижевск. В минувшее воскресенье на дорогах республики произошло несколько ДТП по вине водителей с признаками опьянения. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, в авариях пострадали сразу пять человек.

      Первое происшествие случилось в 11:23 на улице Кирпичной в Ижевске. Водитель Mitsubishi Lancer столкнулся с Mazda CX-5, в результате чего пострадали водитель «Мазды» и 5-летняя пассажирка иномарки.

      «Водитель Lancer в момент ДТП имел признаки опьянения, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался», - говорится в сообщении.

      В этот же день в 18:50 на улице Карла Маркса в столице Удмуртии пьяный бесправный водитель «ВАЗ-2105» съехал в кювет и перевернулся.

      «В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажир – женщина 1988 года рождения, получили травмы», - уточняют в ведомстве.

      Помимо этого, 25 июня в 21:00 на улице Матросова в Игре «Лада Калина» сбила пешехода.

      «…водитель управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался», - сообщили в региональном ГИБДД.

      В Госавтоинспекции напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

      «В отношении водителей повторно севших за руль в алкогольном опьянении, будут возбуждены уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет», - уточнили в ведомстве.

      14:07, 26 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      383
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Игра\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали

      09:53, 22 июня, 2017
      8015

      Депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко задержали

      6558
      14:06, 25 июня, 2017

      Привезенные в Ижевск «Мерседесы» для Путина и кинутые в Савченко яйца: что произошло минувшей ночью

      6013
      08:00

      Источник: вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова задержали дома в 5 часов утра

      4903
      12:24, 22 июня, 2017

      Пресс-секретаря управления судебного департамента Удмуртии убили в Ижевске

      4612
      15:16, 20 июня, 2017

      Определились полуфиналисты Кубка конфедераций 2017

      09:45
      2088

      Сборная России по футболу уступила португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка Конфедераций

      1008
      09:24, 22 июня, 2017

      Минтруд предложил сократить новогодние каникулы в 2018 году

      1005
      13:54, 20 июня, 2017

      Зима пришла в Татарстан в июне

      855
      13:31, 24 июня, 2017

      Горе-реставратор из Москвы уничтожил Rolls-Royce, на котором ездила Грейс Келли

      685
      15:28, 23 июня, 2017

      Власти Бельгии призывают Еврокомиссию пощадить картошку фри

      18:38, 20 июня, 2017
      1016

      Пять человек погибли от удара током в аквапарке Турции

      804
      15:54, 24 июня, 2017

      В Лас-Вегасе ушел из жизни рэпер Prodigy

      632
      10:05, 21 июня, 2017

      Бывший глава НАСА пообещал синее Солнце и двухнедельный мрак в ноябре

      624
      19:09, 23 июня, 2017

      В Берлине за насилие над русской школьницей мигрант получил условный срок

      569
      16:36, 20 июня, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: приезд Путина и домашний арест Милостивенко

      LIVE: Марафон невест в Ижевске: метание букетов

      25 июня, 2017

      LIVE: Марафон невест в Ижевске: забег

      25 июня, 2017