В минувшее воскресенье в Удмуртии произошло несколько ДТП по вине водителей с признаками опьянения

В авариях пострадали пять человек.

Ижевск. В минувшее воскресенье на дорогах республики произошло несколько ДТП по вине водителей с признаками опьянения. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, в авариях пострадали сразу пять человек.

Первое происшествие случилось в 11:23 на улице Кирпичной в Ижевске. Водитель Mitsubishi Lancer столкнулся с Mazda CX-5, в результате чего пострадали водитель «Мазды» и 5-летняя пассажирка иномарки.

«Водитель Lancer в момент ДТП имел признаки опьянения, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался», - говорится в сообщении.

В этот же день в 18:50 на улице Карла Маркса в столице Удмуртии пьяный бесправный водитель «ВАЗ-2105» съехал в кювет и перевернулся.

«В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажир – женщина 1988 года рождения, получили травмы», - уточняют в ведомстве.

Помимо этого, 25 июня в 21:00 на улице Матросова в Игре «Лада Калина» сбила пешехода.

«…водитель управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался», - сообщили в региональном ГИБДД.

В Госавтоинспекции напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

«В отношении водителей повторно севших за руль в алкогольном опьянении, будут возбуждены уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет», - уточнили в ведомстве.