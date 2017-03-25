Ученица впервые пришла на занятия в центр «Норд».

Сарапул. Сарапульский школьник ранил 12-летнюю девочку на занятиях по пулевой стрельбе. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, инцидент произошел в детском морском центре «Норд».

Ученица впервые пришла на занятия в центр. Во время стрельб пуля из пневматической винтовки, из которой стрелял один мальчиков, отрикошетила от мишени и попала в голову девочке, находившейся на линии огня.

«Во время стрельбы педагог дополнительного образования, ответственный за соблюдение обучающимися мер безопасности при выполнении упражнений, временно покинула место проведения стрельб», - отмечается в сообщении.

Помимо этого в ходе проверки выяснилось, что протяженность огневой зоны в центре составляет 7,5 м вместо 10 м. Вероятно, это и послужило причиной рикошета.

По результатам проверки директора «Норда» и трех педагогов привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, руководителя учреждения оштрафовали.