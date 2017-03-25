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      Сарапульский школьник ранил 12-летнюю девочку на занятиях по пулевой стрельбе

      13:03, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      13:03, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      390
      0
      #дети\n#образование\n#общество\n#оружие\n#Сарапул\n#происшествие
      Фото: @arzik2
      390
      0

      Ученица впервые пришла на занятия в центр «Норд».

      Сарапул. Сарапульский школьник ранил 12-летнюю девочку на занятиях по пулевой стрельбе. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, инцидент произошел в детском морском центре «Норд».

      Ученица впервые пришла на занятия в центр. Во время стрельб пуля из пневматической винтовки, из которой стрелял один мальчиков, отрикошетила от мишени и попала в голову девочке, находившейся на линии огня.

      «Во время стрельбы педагог дополнительного образования, ответственный за соблюдение обучающимися мер безопасности при выполнении упражнений, временно покинула место проведения стрельб», - отмечается в сообщении.

      Помимо этого в ходе проверки выяснилось, что протяженность огневой зоны в центре составляет 7,5 м вместо 10 м. Вероятно, это и послужило причиной рикошета.

      По результатам проверки директора «Норда» и трех педагогов привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, руководителя учреждения оштрафовали.

      13:03, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      390
      0
      #дети\n#образование\n#общество\n#оружие\n#Сарапул\n#происшествие
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