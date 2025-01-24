Ортопед рассказал о последствиях сидячего образа жизни

Удмуртия. Сидячий образ жизни, как отмечает ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин, приводит к множеству негативных последствий для здоровья. Это и мышечная гипотрофия, и раннее старение организма. Мнением эксперта поделился портал "МИР 24".

Длительное отсутствие физической активности приводит к ослаблению и уменьшению мышечной массы, что затрудняет выполнение повседневных задач и повышает риск травм. Сидение в неудобных позах может вызвать искривление позвоночника, остеохондроз и другие ортопедические заболевания. Это связано с тем, что мышцы не могут поддерживать позвоночник в правильном положении.

Также сидячий образ жизни влияет и на главную мышцу организма — сердце. Нехватка двигательной активности ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, повышая риск развития гипертонии и других сердечных заболеваний. Длительное сидение приводит к застою крови в венах нижних конечностей, что может вызвать варикозное расширение вен и тромбофлебит.

Если к сидячему образу жизни прибавить неправильное питание, то может развиться метаболический синдром и, как следствие, к ожирению повышенному уровню глюкозы в крови и другим метаболическим нарушениям.

Чтобы минимизировать риски, связанные с сидячим образом жизни, рекомендуется:

· делать перерывы каждые 30–60 минут для разминки;

· занимайтесь физической активностью, например, быстрой ходьбой или плаванием;

· обращайтесь к специалистам при появлении первых симптомов заболеваний.