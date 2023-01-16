Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Музей истории шоколада в Ижевске Лонгрид Центр поддержки экспорта Удмуртии: 10 лет открытий Лонгрид От «Героев» до «Монблан»: как Nonamegroup за два года сделал себе имя на рынке застройщиков Ижевска Лонгрид

Исполняющей обязанности главного врача ижевской поликлиники №10 назначена Наталья Волчкова

18:01, 16 января, 2023
Константин Ижболдин
журналист
Исполняющей обязанности главного врача ижевской поликлиники №10 назначена Наталья Волчкова
18:01, 16 января, 2023
Константин Ижболдин
журналист
807
0
#медицина\n#кадры\n#здравоохранение\n#Ижевск
Фото: https://t.me/elvira_pinchuk/839
807
0

До этого назначения она работала заместителем руководителя данного медицинского учреждения.

Ижевск. Удмуртия. Исполняющей обязанности главного врача ижевской поликлиники №10 назначена Наталья Волчкова, сообщила в телеграм-канале вице-премьер правительства республики Эльвира Пинчук.

Наталья Николаевна окончила Ижевскую государственную медицинскую академию в 1999 году по специальности аллерголог-иммунолог. С 2016 года Наталья Волчкова работала заместителем главного врача поликлиники №10 Ижевска. Параллельно основной работе получила высшее экономическое образование. Общий стаж работы в системе здравоохранении составляет 23 года.

Главные задачи, которые поставлены перед новым руководителем — улучшение качества и доступности медпомощи, привлечение на работу молодых врачей, окончание ремонта в женской консультации.  

Напомним, до этого кадрового назначения главным врачом городской поликлиники №10 работала Марина Шуткина. Сейчас она в этом же медучреждении является заместителем главврача по поликлинике.   

 

18:01, 16 января, 2023
Константин Ижболдин
журналист
807
0
#медицина\n#кадры\n#здравоохранение\n#Ижевск