Дорожная разметка на улицах 9-е Января и Ворошилова в Ижевске появится в августе

Ижевск. Удмуртия. На улицах 9-е Января и Ворошилова в Ижевске в августе нанесут пластиковую разметку. Об этом сообщает городская администрация в соцсетях.

Жители Ижевска интересовались сроками нанесения разметок на нескольких участках столицы. Горожане выделили улицы 9-е Января, Ворошилова, Ленина, Карла Маркса и Славянское шоссе. По мнению ижевчан, на перечисленных участках разметки либо нет вовсе, либо она нанесена некачественно.

В администрации Ижевска ответили, что пластиковую разметку нанесут в течение августа.

Напомним, ранее сообщалось что работы по нанесению разметки на улицах с плотным автомобильным движением хотят завершить до конца июня.