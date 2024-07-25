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Дорожная разметка на улицах 9-е Января и Ворошилова в Ижевске появится в августе

17:45, 25 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Дорожная разметка на улицах 9-е Января и Ворошилова в Ижевске появится в августе
17:45, 25 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
113
0
#Ижевск\n#разметка
Фото: arzik2
113
0

Также разметка появится на улицах Ленина, Карла Маркса и на Славянском шоссе.

Ижевск. Удмуртия. На улицах 9-е Января и Ворошилова в Ижевске в августе нанесут пластиковую разметку. Об этом сообщает городская администрация в соцсетях.

Жители Ижевска интересовались сроками нанесения разметок на нескольких участках столицы. Горожане выделили улицы 9-е Января, Ворошилова, Ленина, Карла Маркса и Славянское шоссе. По мнению ижевчан, на перечисленных участках разметки либо нет вовсе, либо она нанесена некачественно.

В администрации Ижевска ответили, что пластиковую разметку нанесут в течение августа. 

Напомним, ранее сообщалось что работы по нанесению разметки на улицах с плотным автомобильным движением хотят завершить до конца июня.

17:45, 25 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
113
0
#Ижевск\n#разметка