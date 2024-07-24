Страдающего от диабета жителя Удмуртии нашли лежащим в лесу

Ижевск. Удмуртия. Спасатели и добровольцы пришли на помощь жителю Удмуртии, застрявшего на мотоблоке в лесу. Об этом сообщает ПСО «Регион 18».

Страдающий диабетом мужчина, 1958 года рождения, выехал на мотоблоке в лес и пропал. Ему на помощь выдвинулись добровольцы и спасатели. В результате нескольких часов поисков пострадавшего удалось обнаружить.

Мотоблок мужчины застрял, в добавок ко всему в баке закончился бензин. Нашли пострадавшего лежащим в траве. Он плохо себя чувствовал и не мог идти пешком. Мужчину эвакуировали.