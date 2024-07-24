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Страдающего от диабета жителя Удмуртии нашли лежащим в лесу

10:20, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Страдающего от диабета жителя Удмуртии нашли лежащим в лесу
10:20, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
263
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поиск пропавших людей
Фото: ПСО «Регион 18»
263
0

Мотоблок мужчины застрял, а пешком идти он уже был не в силах.

Ижевск. Удмуртия. Спасатели и добровольцы пришли на помощь жителю Удмуртии, застрявшего на мотоблоке в лесу. Об этом сообщает ПСО «Регион 18».

Страдающий диабетом мужчина, 1958 года рождения, выехал на мотоблоке в лес и пропал. Ему на помощь выдвинулись добровольцы и спасатели. В результате нескольких часов поисков пострадавшего удалось обнаружить.

Мотоблок мужчины застрял, в добавок ко всему в баке закончился бензин. Нашли пострадавшего лежащим в траве. Он плохо себя чувствовал и не мог идти пешком. Мужчину эвакуировали.

10:20, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
263
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поиск пропавших людей