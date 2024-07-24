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Уголовное дело в отношении бывшего главы Ижевска Бекмеметьева могут рассмотреть в одном из соседних регионов

12:02, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Уголовное дело в отношении бывшего главы Ижевска Бекмеметьева могут рассмотреть в одном из соседних регионов
12:02, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
418
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Олег Бекмеметьев\n#дело Бекмеметьева
Фото: ИА «Сусанин»
418
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Передача дела связана с тем, что фигуранты занимали руководящие должности.

Ижевск. Удмуртия. Прокурор ходатайствовал о передачи рассмотрения уголовного дела в отношении экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева в другой регион. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии. 

Сейчас дело Бекмеметьева, обвиняемого в превышении должностных полномочий, рассматривается в Октябрьском суде Ижевска. Также фигурантами проходят бывший прокурор Октябрьского района Николай Пушин и гендиректор ООО «Ресурс» Олег Бушмакин.

«В связи с тем, что подсудимые занимали руководящие посты в муниципальных органах власти и прокуратуры, прокурор заявил ходатайство о передаче уголовного дела для рассмотрения в один из судов того же уровня субъекта Российской Федерации, граничащего с Удмуртской Республикой», — говорится в сообщении. 

Вопрос о переносе рассмотрения уголовного дела будет решаться Шестым кассационным судом общей юрисдикции.

12:02, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
418
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Олег Бекмеметьев\n#дело Бекмеметьева