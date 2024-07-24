Из-за скопления воды по улице 40 лет Победы в Ижевске перестали ездить троллейбусы

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по улице 40 лет Победы приостановили движение троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

Транспорт не ездит с 11:35 из-за скопившейся дождевой воды. Троллейбусы перенаправляют на другие улицы.

Для троллейбуса №2 после остановки «Администрация Индустриального района» движение организовано по улицам: Удмуртской, Воровского и Орджоникидзе до завода «Нефтемаш». После чего транспорт следует в обратном направлении.

Троллейбус №10 от посёлка Машиностроителей теперь едет по улицам: Новоажимова, Карла Либкнехта, Орджоникидзе, доезжает до завода «Нефтемаш» и двигается обратно.

UPD: по данным «ИжГЭТ», движение транспорта открыли в 12:15.