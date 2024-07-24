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Из-за скопления воды по улице 40 лет Победы в Ижевске перестали ездить троллейбусы

11:59, 24 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за скопления воды по улице 40 лет Победы в Ижевске перестали ездить троллейбусы
11:59, 24 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
192
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбусы\n#осадки
Фото: ИА «Сусанин»
192
0

Электротранспорт перенаправили на другие улицы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по улице 40 лет Победы приостановили движение троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ». 

Транспорт не ездит с 11:35 из-за скопившейся дождевой воды. Троллейбусы перенаправляют на другие улицы. 

Для троллейбуса №2 после остановки «Администрация Индустриального района» движение организовано по улицам: Удмуртской, Воровского и Орджоникидзе до завода «Нефтемаш». После чего транспорт следует в обратном направлении. 

Троллейбус №10 от посёлка Машиностроителей теперь едет по улицам: Новоажимова, Карла Либкнехта, Орджоникидзе, доезжает до завода «Нефтемаш» и двигается обратно. 

UPD: по данным «ИжГЭТ», движение транспорта открыли в 12:15. 

11:59, 24 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
192
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбусы\n#осадки