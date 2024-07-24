В новом автопарке водителям «ИПОПАТа» в Ижевске стало удобнее заправлять автобусы

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водителям автобусов стало удобнее заправлять транспорт в новом автопарке. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

С 1 июля автопарк компании располагается по улице Голублева и компания продолжает осваивать площадку. Отмечается, что одним из главных преимуществ нового места стала автоматизированная автозаправочная станция. Она имеет 4 колонки для заправки транспорта и работает круглосуточно в автономном режиме.

На заправке водитель подносит топливную карту к датчику, после чего автобус заправляется до полного бака. Система сама оповещает об окончании процесса, после чего водитель пишет объём топлива и время заправки в путевом листе. Вскоре эта информация станет автоматически загружаться в систему. Благодаря автоматизации водители стали тратить меньше времени на заправку автобуса.

«Стало удобнее заправляться, потому что никуда с путёвкой бегать не надо: подъехал, заправился и уехал», — рассказал водитель автобуса Иван Смолин.

Также в автопарке есть мини-лаборатория, где проверяется объём и качество поступившего топлива, круглосуточно работает ремонтная служба и уже открыта столовая. В настоящий момент для сотрудников обустраивается комната отдыха.

«Мы все с теплотой будем вспоминать автопарк на Буммашевской, но время идти вперед и осваивать новую площадку», — заявляет пресс-служба «ИПОПАТ».