Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид Время альтернативной энергии Лонгрид

В Ижевске на улице Горького планируется снос ещё одной «деревяшки»

13:50, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске на улице Горького планируется снос ещё одной «деревяшки»
13:50, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
8
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#снос домов\n#реновация
Фото: google\maps
8
0

На проведение работ предусмотрено 2 млн рублей. 

Ижевск. Удмуртия. На улице Горького в Ижевске снесут ещё один деревянный дом. Состоялся конкурс по определения подрядчика на проведение работ. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. 

Дом №27 на улице Горького стоит с 1959 года. На данный момент он признан аварийным и подлежащим сносу. На выполнение работ выделено 2 млн рублей. В ходе определения подрядчика цена выполнения работ может снизиться. 

Планируется снести дом до 25 сентября 2024 года. 

Напомним, под снос попал также соседний дом №27а.

13:50, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
8
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#снос домов\n#реновация