В Ижевске на улице Горького планируется снос ещё одной «деревяшки»

Ижевск. Удмуртия. На улице Горького в Ижевске снесут ещё один деревянный дом. Состоялся конкурс по определения подрядчика на проведение работ. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Дом №27 на улице Горького стоит с 1959 года. На данный момент он признан аварийным и подлежащим сносу. На выполнение работ выделено 2 млн рублей. В ходе определения подрядчика цена выполнения работ может снизиться.

Планируется снести дом до 25 сентября 2024 года.

Напомним, под снос попал также соседний дом №27а.