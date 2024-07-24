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В Удмуртии стартовал кастинг на главную роль в фильме об участнице коллектива «Бурановские бабушки»

10:40, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии стартовал кастинг на главную роль в фильме об участнице коллектива «Бурановские бабушки»
10:40, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фильм\n#Бурановские бабушки
Фото: Samsung Memory на Unsplash
72
0

Лента расскажет о военном детстве Галины Николаевны Коневой.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начались съёмки короткометражного художественного фильма «Италмас — цветок мира» (0+), посвящённого тяжёлому военному детству участницы коллектива «Бурановские бабушки» Галины Николаевны Коневой. Об этом сообщает центр поддержки творческих инициатив «Журавейник».

Картина расскажет о детстве Галины Коневой, которая в годы Великой Отечественной войны с пяти лет работала в поле вместе со взрослыми.

«Пройдет много лет и она станет знаменитой Бурановской бабушкой Галиной Николаевной Коневой, которая пела на Евровидении в Баку. Но задолго до этого триумфа была война, лепешки с лебедой, поврежденный серпом пальчик- память войны на всю жизнь и самая большая мечта - конфеты "Дунькина радость"», — рассказали в «Журавейнике»

Сейчас идёт кастинг на роль маленькой Галины Коневой. Ознакомиться с требованиями и подать заявку можно по ссылке.

10:40, 24 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фильм\n#Бурановские бабушки