В ижевском ковид-центре ГКБ №6 появился ещё одни аппарат ЭКМО для борьбы с сильным поражением лёгких

Врачам с помощью этой техники уже удалось спасти «тяжёлого» пациента.





Ижевск. Удмуртия. Ижевская городская клиническая больница № 6 получила ещё один аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), способного бороться за жизнь пациентов с сильным поражением лёгких при коронавирусе. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава республики Александр Бречалов.

Это второй такой аппарат в Удмуртии. Он повышает шансы на выздоровление «тяжёлых» пациентов. Напомним, что в начале сентября врачам удалось с помощью ЭКМО спасти пациента со 100% поражением лёгких.

Новая техника готова к работе в ковид-центре ижевской ГКБ №6.