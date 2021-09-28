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В ижевском ковид-центре ГКБ №6 появился ещё одни аппарат ЭКМО для борьбы с сильным поражением лёгких

10:25, 28 сентября, 2021
Юрий Абашев
В ижевском ковид-центре ГКБ №6 появился ещё одни аппарат ЭКМО для борьбы с сильным поражением лёгких
10:25, 28 сентября, 2021
Юрий Абашев
156
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#здоровье
Фото: Александр Бречалов. vk.com
156
0

Врачам с помощью этой техники уже удалось спасти «тяжёлого» пациента.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская городская клиническая больница № 6 получила ещё один аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), способного бороться за жизнь пациентов с сильным поражением лёгких при коронавирусе. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава республики Александр Бречалов.

Это второй такой аппарат в Удмуртии. Он повышает шансы на выздоровление «тяжёлых» пациентов. Напомним, что в начале сентября врачам удалось с помощью ЭКМО спасти пациента со 100% поражением лёгких. 

Новая техника готова к работе в ковид-центре ижевской ГКБ №6.

10:25, 28 сентября, 2021
Юрий Абашев
156
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#здоровье
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