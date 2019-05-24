Более 4,2 тыс жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей за 10 дней

Чаще всего кровососы нападают в лесах, лесных массивах вблизи населённых пунктов и на территориях садоводческих товариществ.

Ижевск. Удмуртия. 4 209 жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей за минувшие 10 дней. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Кровососы активировались: с начала сезона и до 13 мая их жертвами оказались всего 1 055 человек. Теперь же общее число обратившихся к врачу перевалило за 5 тысяч человек. Среди них - 4 203 взрослых и 1 061 ребенок до 17 лет.

Чаще всего кровососы нападают в лесах, лесных массивах вблизи населённых пунктов и на территориях садоводческих товариществ. Так, 22 случая зарегистрировали в СНТ «Малиновка».

При лабораторном исследовании клещей у 106 из них обнаружили возбудитель энцефалита (4,5%), у 1 049 – возбудитель боррелиоза (46%).

«Жителям республики необходимо помнить, что регион является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу», - отметили специалисты.