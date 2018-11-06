play
pause
  • $ 65.58 ↓
  • € 74.99 ↑

Городская поликлиника №2 Ижевска первой в России получила статус «бережливой»

09:00, 06 ноября, 2018
Анна Торхова
09:00, 06 ноября, 2018
Анна Торхова
946
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#поликлиника
Фото: vk.com/gp2izh
946
0

В ходе реализации проекта в больнице появились: «call-центр», кабинет неотложной помощи, внедрен электронный документооборот.

Ижевск. Удмуртия. Городская поликлиника №2 в Ижевске первой среди субъектов-участников пилотного проекта «Бережливая поликлиника» получила сертификат соответствия. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

В проекте поликлиника участвует с 2017 года. За это время в больнице появилось «картохранилище», электронное табло, организована работа «call-центра», внедрен электронный документооборот и стандартизация рабочего места по системе «5S». Напомним, система «5S» помогает минимизировать затраты на передвижение медперсонала и пациентов, чтобы большая часть времени уходила на осмотр и общение с пациентами. Так, протяженность маршрута по больнице сократилась почти в два раза, а время прохождения обследований по диспансеризации уменьшилось с 4,5 часов до 2,5 часов.
Кроме того, в поликлинике появился кабинет неотложной помощи. Также удалось разделить потоки здоровых и больных пациентов.

На сегодняшний день, в рамках третьего этапа, в поликлинике занимаются повышением качества ранней диагностики рака шейки матки и колоректального рака.

Стоит отметить, что с 2018 года поликлиника №2 также оказалась в числе 4 субъектов в проекте по созданию поликлиники федерального значения для последующего тиражирования в других регионах.

09:00, 06 ноября, 2018
Анна Торхова
946
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#поликлиника

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жителю Удмуртии разобрали половину дома

11:13, 04 ноября, 2018
17111

Жителя Удмуртии обвинили в надругательстве над 18-летней девушкой

11145
09:53, 01 ноября, 2018

Уроженка Удмуртии Алина Загитова стала лучшей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Финляндии

9379
10:00, 04 ноября, 2018

В Летнем саду Ижевска школьника насмерть задавило фонтаном

8850
22:41, 31 октября, 2018

Труп женщины нашли в лесу в Удмуртии

6432
17:12, 30 октября, 2018

В Железногорске сосед надругался и убил 7-летнего мальчика

12:30, 30 октября, 2018
35575

Житель Благовещенска откопал десятки черепов с пулевыми отверстиями

7720
17:20, 31 октября, 2018

В здании ФСБ в центре Архангельска прогремел взрыв

7453
10:39, 31 октября, 2018

Пострадавшая от львицы из приезжего цирка на Кубани девочка впала в кому

3523
14:17, 31 октября, 2018

Суд Уфы арестовал двоих из подозреваемых в групповом изнасиловании сотрудницы МВД

2239
15:48, 02 ноября, 2018

Двести студентов в Казахстане вышли на ночные улицы с битами, ножами и кастетами

14:50, 05 ноября, 2018
33564

Королева Великобритании Елизавета II передаст престол принцу Чарльзу

2129
11:53, 01 ноября, 2018

Большая часть Венеции ушла под воду из-за шторма

2077
13:50, 30 октября, 2018

В Германии бывший медбрат признался в убийстве 100 пациентов

2039
18:00, 30 октября, 2018

Туристы засняли радующихся первому снегу панд в Китае

1958
09:26, 02 ноября, 2018