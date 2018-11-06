Городская поликлиника №2 Ижевска первой в России получила статус «бережливой»

В ходе реализации проекта в больнице появились: «call-центр», кабинет неотложной помощи, внедрен электронный документооборот.

Ижевск. Удмуртия. Городская поликлиника №2 в Ижевске первой среди субъектов-участников пилотного проекта «Бережливая поликлиника» получила сертификат соответствия. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

В проекте поликлиника участвует с 2017 года. За это время в больнице появилось «картохранилище», электронное табло, организована работа «call-центра», внедрен электронный документооборот и стандартизация рабочего места по системе «5S». Напомним, система «5S» помогает минимизировать затраты на передвижение медперсонала и пациентов, чтобы большая часть времени уходила на осмотр и общение с пациентами. Так, протяженность маршрута по больнице сократилась почти в два раза, а время прохождения обследований по диспансеризации уменьшилось с 4,5 часов до 2,5 часов.

Кроме того, в поликлинике появился кабинет неотложной помощи. Также удалось разделить потоки здоровых и больных пациентов.

На сегодняшний день, в рамках третьего этапа, в поликлинике занимаются повышением качества ранней диагностики рака шейки матки и колоректального рака.

Стоит отметить, что с 2018 года поликлиника №2 также оказалась в числе 4 субъектов в проекте по созданию поликлиники федерального значения для последующего тиражирования в других регионах.