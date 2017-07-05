В Глазове закрыли дом ребенка

Учреждение предназначалось для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики.

Ижевск. Удмуртия. Дом ребенка для ребят с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики закрыли в Глазове. Такое распоряжение от 3 июля появилось на сайте главы и правительства республики.

«Ликвидировать казенное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Глазовский межрайонный специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики министерства здравоохранения Удмуртии», - говорится в сообщении.

В апреле 2016 года дом ребенка закрыли в Воткинске. До этого Минздрав республики принял решение объединить глазовский, ижевский и воткинский дома ребенка на базе заведения в столице Удмуртии. Сделали это из-за того, что ни одно учреждение в последнее время не было полностью укомплектовано.