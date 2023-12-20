Верховный суд Удмуртии оставил под домашним арестом экс-руководителя Минздрава республики

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил без изменения ранее избранную меру пресечения в отношении бывшего и. о. министра здравоохранения Удмуртии Натальи Якимовой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Заседание суда состоялось 19 декабря. Напомним, Индустриальный райсуд Ижевска назначил бывшей чиновнице домашний арест, обвиняя по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

По данным следствия, обвиняемая обеспечила заключение Министерством здравоохранения региона более 2,3 тысячи госконтрактов на поставку медицинского оборудования и медикаментов с подконтрольными её знакомым коммерческими организациями на сумму более 1 млрд рублей.

Защита просила избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде, залога или запрета определённых действий.

Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.