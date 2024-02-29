Административное дело возбудили в отношении главврача Глазовской больницы

Глазов. Удмуртия. По поручению прокуратуры Удмуртии Глазовским межрайонным прокурором проведена проверка исполнения трудового законодательства в Глазовской межрайонной больнице. Как сообщила пресс-служба ведомства, проверка связана с выявлением в интернете информации о нарушении трудовых прав работников.

Напомним, сотрудники медучреждения, отчаявшись на помощь ответственных чиновников и ведомств, записали видеообращение к президенту страны, рассказав о «невыносимых условиях труда». После этого независимый профсоюз медработников «Действие» добился отмены распоряжения Минздрава Удмуртии, регулирующего «ковидные» выплаты.

Прокурорская проверка установила, что, действительно, сотрудники больницы несвоевременно знакомятся с графиками сменности, расчётные листки не содержат все составляющие части зарплаты, допускаются несвоевременные перечисление оплаты труда, в том числе сверхурочной работы.

Ряд работников больницы привлекались к работе в выходные дни без их согласия, дополнительные соглашения к трудовым договорам, не смотря на фактическое изменение условий оплаты труда, не заключены.

По выявленным нарушениям главному врачу больницы вынесено представление, в отношении него возбуждены административные производства по статье 5.57 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства».

Результаты рассмотрения мер реагирования и фактическое восстановление трудовых прав работников медицинского учреждения находятся на контроле органов прокуратуры республики.