В 2023 году более четырёх тысяч пациентов Удмуртии посетили мобильный стоматологический комплекс  

Ижевск. Удмуртия. За 2023 год врачи передвижного стоматологического комплекса приняли более четырёх тысяч пациентов в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Передвижной пункт работает с февраля 2023 года. За это время он посетил 17 населённых пунктов и принял 4 222 пациента — 893 из которых дети до 14 лет.

«Благодаря передвижному комплексу мы получили возможность обеспечить оказание стоматологической помощи жителям отдалённых районов. Это очень удобно для сельских жителей», — отмечает главный внештатный стоматолог министерства Елена Щёголева.

Неделя с 5 по 11 февраля посвящена ответственному отношению к здоровью полости рта. Врачи Удмуртии напоминают жителям, что надо посещать стоматологов регулярно — один раз в полгода.