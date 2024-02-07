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В 2023 году более четырёх тысяч пациентов Удмуртии посетили мобильный стоматологический комплекс  

09:22, 07 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В 2023 году более четырёх тысяч пациентов Удмуртии посетили мобильный стоматологический комплекс  
09:22, 07 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
133
0
#Минздрав Удмуртии\n#стоматология
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
133
0

За время работы передвижной пункт побывал в 17 населённых пунктах.

Ижевск. Удмуртия. За 2023 год врачи передвижного стоматологического комплекса приняли более четырёх тысяч пациентов в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Передвижной пункт работает с февраля 2023 года. За это время он посетил 17 населённых пунктов и принял 4 222 пациента — 893 из которых дети до 14 лет.

«Благодаря передвижному комплексу мы получили возможность обеспечить оказание стоматологической помощи жителям отдалённых районов. Это очень удобно для сельских жителей», — отмечает главный внештатный стоматолог министерства Елена Щёголева.

Неделя с 5 по 11 февраля посвящена ответственному отношению к здоровью полости рта. Врачи Удмуртии напоминают жителям, что надо посещать стоматологов регулярно — один раз в полгода.

09:22, 07 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
133
0
#Минздрав Удмуртии\n#стоматология