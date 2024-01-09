Ижевск. Удмуртия. Минздрав Удмуртии порекомендовал не использовать зажигалку для отогрева ребёнка, примёрзшего языком к металлу. Это может напугать его или обжечь ему язык и лицо.

Врачи рекомендуют успокоить ребёнка и попросить его интенсивно дышать, направляя поток воздуха на металл.

Если не получается отогреть язык дыханием, стоит сходить за тёплой водой и полить на прилипшее место.

«Категорически нельзя оттягивать ребенка и отрывать его от металла силой – такие действия приведут к повреждению слизистой оболочки языка: рана будет заживать долго и болезненно», — отметили в министерстве.

В ситуациях, когда отлепить ребёнка без травм не получилось, Минздрав Удмуртии рекомендует обрабатывать рану раствором хлоргексидина и в течение нескольких дней полоскать рот отваром из ромашки.