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Минздрав Удмуртии порекомендовал не использовать зажигалку для отогрева ребёнка, примёрзшего языком к металлу

13:20, 09 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Минздрав Удмуртии порекомендовал не использовать зажигалку для отогрева ребёнка, примёрзшего языком к металлу
13:20, 09 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
379
0
#дети\n#зима\n#Минздрав Удмуртии
Фото: ИА «Сусанин»
379
0

Также не стоит пытаться оттянуть ребёнка силой.

Ижевск. Удмуртия. Минздрав Удмуртии порекомендовал не использовать зажигалку для отогрева ребёнка, примёрзшего языком к металлу. Это может напугать его или обжечь ему язык и лицо.

Врачи рекомендуют успокоить ребёнка и попросить его интенсивно дышать, направляя поток воздуха на металл.

Если не получается отогреть язык дыханием, стоит сходить за тёплой водой и полить на прилипшее место.

«Категорически нельзя оттягивать ребенка и отрывать его от металла силой – такие действия приведут к повреждению слизистой оболочки языка: рана будет заживать долго и болезненно», — отметили в министерстве.

В ситуациях, когда отлепить ребёнка без травм не получилось, Минздрав Удмуртии рекомендует обрабатывать рану раствором хлоргексидина и в течение нескольких дней полоскать рот отваром из ромашки.

13:20, 09 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
379
0
#дети\n#зима\n#Минздрав Удмуртии