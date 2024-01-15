По итогам диспансеризации в 2023 году у жителей Удмуртии было выявлено более 33 тысяч заболеваний 

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году диспансеризацию прошли более 329 тысяч жителей Удмуртии. Этот показатель вырос на 24,3%. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Более половины прошедших профилактические мероприятия, в том числе профосмотры, оказались лица трудоспособного возраста. Всего проверить здоровье пришли более 400 тысяч человек.

По итогам диспансеризации было выявлено 33 416 случаев заболеваний, 17 609 из которых оказались хроническими. Среди них: 944 случая злокачественных новообразований, 692 из которых на ранней стадии, 14 321 случай болезни системы кровообращения, 1676 случаев сахарного диабета, а также 668 случаев хронической обструктивной болезни лёгких.

Большинство сложных и опасных для жизни заболеваний поддаются лечению, если обнаружены на ранней стадии, но для этого нужно своевременно проходить диспансеризацию, отмечает главный внештатный врач Минздрава республики по медпрофилактике Ольга Краснова.

Министерством объявлена неделя с 15 по 21 января неделей профилактики хронических неинфекционных заболеваний. Именно этот тип заболеваний считается основной причиной инвалидности и ранней смертности – 70% случаев.

Основным способом борьбы с этим типом заболеваний считается отказ от вредных привычек, соблюдение принципов здорового образа жизни и постоянный контроль за своим состоянием.