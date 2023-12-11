Экс-руководитель Минздрава Удмуртии останется под домашним арестом до февраля 2024 года

Ижевск. Удмуртия. Домашний арест бывшей и. о. министра здравоохранения Удмуртии Натальи Якимовой продлится до 7 февраля 2024 года. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов республики.

Напомним, Индустриальный районный суд Ижевска отправил Наталью Якимову под домашний арест 9 декабря.

С ходатайством об избрании такой меры в суд обратилось СУ СК России по Удмуртии. Бывшую чиновницу следствие обвиняет по части 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, совершённое лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации».

В судебном заседании обвиняемая и её защитник просили избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде, залога или запрета определённых действий, объясняя тем, что фальсифицировать или уничтожать доказательства, скрываться и оказывать давление на свидетелей обвиняемая не намерена.

Суд же избрал в отношении Натальи Якимовой домашний арест на срок два месяца — по 7 февраля 2024 года, и установил в отношении неё ряд ограничений.

Также напомним, что министерский пост Наталья Якимова покинула в сентябре 2023 года по собственному желанию. Она решила вернуться на должность директора Республиканского медицинского колледжа Удмуртии. Его она возглавляла с 2018 по 2022 годы, пока не перешла в Минздрав УР.

Трудовая биография Натальи Витальевны началась с работы акушеркой, а затем старшей медсестрой ГКБ №7 Ижевска. Затем она была заместителем главврача Республиканской детской клинической больницы, директором Республиканского центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения.

Став замминистра здравоохранения в феврале 2022 года, она стала курировать вопросы развития системы здравоохранения региона, контролировать исполнение нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В её ведении находилась и кадровая политика медучреждений.

Органы следствия же уверены, пока Наталья Якимова находилась на министерском посту, то с августа 2022 года по сентябрь 2023 года она обеспечила заключение Минздравом УР более 2,3 тыс. госконтрактов на поставку медицинского оборудования и медикаментов с подконтрольными её знакомым коммерческими организациями на сумму более 1 миллиарда рублей.

Министерство здравоохранения УР официально сообщило, что в рамках следственных действий по делу Якимовой Н. В. оказывает содействие следствию, предоставляет все необходимые документы: «Уверены, что правоохранительные органы разберутся в ситуации и дадут правовую оценку».