Новая амбулатория открылась в Малопургинском районе

Норья. Удмуртия. В селе Норья Малопургинского района открыли новую амбулаторию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Раньше пациентов принимали в старом деревянном здании, построенном 170 лет назад. Оно работало на печном отоплении с тремя кочегарами в штате.

Современное здание площадью 500 кв. м способно принять до 50 человек за смену. В нём есть прививочный кабинет, дневной стационар на три койки и аптека.

«Особенно мы рады, что будет зубной кабинет. Талонов к стоматологу в Малой Пурге мало, а добираться в больницу далеко «…». Даже диспансеризацию можно пройти теперь за один день, никуда больше ездить не надо», — высказалась местная жительница Антонина Романова.

В ближайшее время новые амбулатории появятся в деревнях Сарапульского и Воткинского районов.

Напомним, ранее новые амбулатории появились в Алнашском и Завьяловском районах.