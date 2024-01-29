Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

Новая амбулатория открылась в Малопургинском районе

13:33, 29 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Новая амбулатория открылась в Малопургинском районе
13:33, 29 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
65
0
#Минздрав Удмуртии\n#Малопургинский район
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
65
0

Амбулатория может принять за смену до 50 человек.

Норья. Удмуртия. В селе Норья Малопургинского района открыли новую амбулаторию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Раньше пациентов принимали в старом деревянном здании, построенном 170 лет назад. Оно работало на печном отоплении с тремя кочегарами в штате.

Современное здание площадью 500 кв. м способно принять до 50 человек за смену. В нём есть прививочный кабинет, дневной стационар на три койки и аптека.

«Особенно мы рады, что будет зубной кабинет. Талонов к стоматологу в Малой Пурге мало, а добираться в больницу далеко «…». Даже диспансеризацию можно пройти теперь за один день, никуда больше ездить не надо», — высказалась местная жительница Антонина Романова.

В ближайшее время новые амбулатории появятся в деревнях Сарапульского и Воткинского районов.

Напомним, ранее новые амбулатории появились в Алнашском и Завьяловском районах.

13:33, 29 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
65
0
#Минздрав Удмуртии\n#Малопургинский район