Более 50 детей отравились во время чемпионата «Что? Где? Когда?» в Ижевске

В связи со случившимся возбудили уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. Более 50 детей отравились во время школьного чемпионата России по «Что? Где? Когда?», который проходит в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, на мероприятие из разных регионов России прибыли более 500 детей в возрасте от 16 до 18 лет.

Чемпионат стартовал в детском оздоровительном лагере «Дружба» 30 апреля. Во вторник, 2 мая, организаторы планировали объявить результаты интеллектуального состязания.

«Первоначально за медицинской помощью в связи с симптомами пищевого отравления обратились 17 детей. В настоящее время в инфекционную больницу госпитализировано более 50 детей», - отмечается в сообщении.

По факту произошедшего начали проверку как следователи, так и сотрудники местного управления «Роспотребнадзора». Специалисты изъяли пробы воды и продуктов.

В связи со случившимся возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).