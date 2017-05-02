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      Более 50 детей отравились во время чемпионата «Что? Где? Когда?» в Ижевске

      10:58, 02 мая, 2017
      Ксения Чернова
      10:58, 02 мая, 2017
      Ксения Чернова
      739
      0
      #дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники
      739
      0

      В связи со случившимся возбудили уголовное дело.

      Ижевск. Удмуртия. Более 50 детей отравились во время школьного чемпионата России по «Что? Где? Когда?», который проходит в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, на мероприятие из разных регионов России прибыли более 500 детей в возрасте от 16 до 18 лет.

      Чемпионат стартовал в детском оздоровительном лагере «Дружба» 30 апреля. Во вторник, 2 мая, организаторы планировали объявить результаты интеллектуального состязания.

      «Первоначально за медицинской помощью в связи с симптомами пищевого отравления обратились 17 детей. В настоящее время в инфекционную больницу госпитализировано более 50 детей», - отмечается в сообщении.

      По факту произошедшего начали проверку как следователи, так и сотрудники местного управления «Роспотребнадзора». Специалисты изъяли пробы воды и продуктов.

      В связи со случившимся возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

      10:58, 02 мая, 2017
      Ксения Чернова
      739
      0
      #дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники
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