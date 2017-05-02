Количество госпитализированных школьников, отравившихся в лагере под Ижевском, увеличилось до 60

Первые результаты медицинских анализом должны быть готовы к 18:00 вторника, 2 мая.

Ижевск. Удмуртия. Количество школьников и взрослых, отравившихся в лагере под Ижевском и попавших после этого в больницу, увеличилось до 60 человек. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Удмуртии.

«Около 60 человек на данный момент», - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что в инфекционной больнице оказались более 50 участников чемпионата по игре «Что? Где? Когда?».

«Ситуация с детьми под контролем. Сейчас здоровые дети отправляются домой. Республика помогает с билетами на стыковочные рейсы и поезда. В больнице остаются дети и взрослые с симптомами. Всех отъезжающих снаряжают методичками и необходимым в дорогу. Основная часть анализов будет готова вечером, тогда и будет поставлен окончательный диагноз. На территории лагеря работают все подключённые службы от МЧС до Роспотребнадзора. Детям оказывают необходимую медпомощь», - рассказала информагентству «Сусанин» руководитель пресс-службы главы и правительства Удмуртии Екатерина Волкова.

Сейчас в лагере «Дружба» под Ижевском находятся представители правительства Удмуртии, сотрудники республиканского Минздрава, а также региональных управлений Следственного комитета и Ропотребнадзора России.

По состоянию на 16:35 вторника, 2 мая, известно, что в оздоровительный лагерь, рассчитанный на 380 детей, поселили 500 школьников и порядка 120 сопровождающих их взрослых. Организаторы массового мероприятия не предупредили о нем ни сотрудников Роспотребнадзора, ни представителей Минздрава. Участников турнира кормили в столовой лагеря. Сейчас учреждение и его пищеблок закрыты.

По словам заместителя министра здравоохранения Удмуртии Людмилы Гузнищевой, всех здоровых детей отправляют домой с предварительным инструктажем. Первые результаты анализов будут известны вечером, после около 18:00. После анализов будет ясно инфекция это или отравление.

У отравившихся детей наблюдаются следующие симптомы: рвота, температура, у некоторых жидкий стул. Ребята заболели в ночь с 1 на 2 мая. Никаких мероприятий в рамках чемпионата на следующий день уже не было. Как сообщает корреспондент информагентства «Сусанин» с места событий, по словам сотрудников лагеря, представители следственного комитета изъял системный блок с данными по поставкам продуктов питания, бумажные документы, соскобы и пробы продуктов питания.

По фатку отравления возбуждено уголовное дело.

Узнать о самочувствии ребят можно по номерам горячей телефонной линии в Ижевске: (3412) 217-790 и (3412) 219-897.