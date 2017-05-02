Организаторы чемпионата «Что? Где? Когда?» в Ижевске: все отравившиеся дети самостоятельно сели в «скорую помощь»

В настоящее время здоровых детей отправляют по домам.

Ижевск. Удмуртия. Организаторы чемпионата «Что? Где? Когда?» в Ижевске прокомментировали массовое отравление детей, произошедшее во время интеллектуального состязания. Как написал на своей странице в соцсети «Фейсбук» вице-президент Ижевского клуба интеллектуальных игр Михаил Эстрин, в больницы города Ижевска доставлено 53 школьника и один взрослый.

«На исходе второго дня соревнований к своим руководителям стали обращаться школьники с жалобами на плохое самочувствие, рвоту, повышенную температуру. После того, как стало ясно, что проблема имеет массовый характер – за помощью обратилось более 15 человек - были вызвана Скорая медицинская помощь, организованна выдача первичных профилактических средств (активированный уголь, смекта, и т.п.)», - отметил Эстрин.

По его словам, все пострадавшие самостоятельно сели в машины «скорой помощи».

В настоящее время здоровых детей отправляют по домам. По словам Эстрина, всего в лагерь «Дружба» на чемпионат прибыло более 500 детей и 120 взрослых из 28 регионов и 41 города России.

«Вопросы с госпитализированными будут решаться в индивидуальном порядке. XVII школьный чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?» прерван. Решение о том, каким образом будет закончен турнир оргкомитет примет после выяснения всех обстоятельств случившегося», - добавил Эстрин.

Напомним, что в ночь на 2 мая поступило сообщение о массовом отравлении в лагере «Дружба» под Ижевском, где проходил российский чемпионат среди школьников по «Что? Где? Когда?». Следователи возбудили уголовное дело. Для родителей детей организовали горячую линию (3412) 217-790.

Среди отравившихся оказались школьники из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Мурманска и Сыктывкара.