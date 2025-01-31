Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в ходе комплексного обновления улицы Удмуртской пройдут работы по реконструкции сетей водоотведения. Работы на самом крупном объекте — коллекторе на участке от улицы Кирова до переулка Широкого — могут занять 3-4 месяца. Об этом сообщает пресс-служба «Ижводоканала».

При реконструкции коллектора планируется прибегнуть к технологиям, не требующим рытья траншей.

«Очень сложный и важный объект. Там одних колодцев два десятка. «При благополучном проведении торгов и определении подрядчика на этот участок намерены выйти в конце марта и надеемся за 3-4 месяца полностью обновить его. В заявке мы предусматриваем использование бестраншейных технологий. Будет то навивка трубы специальной лентой или укладка пластиковых модулей — определит уже подрядчик», — говорит начальник цеха водоотведения Александр Мохов.

Неудобства для горожан обещают минимизировать. Сужение проезжей части улицы Удмуртской предусматривается, но только на время ночных работ.

Напомним, на улице Удмуртской начали готовить к реконструкции сети ливневой канализации.