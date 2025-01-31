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Реконструкция крупного коллектора на улице Удмуртской в Ижевске может занять 3-4 месяца

11:20, 31 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Реконструкция крупного коллектора на улице Удмуртской в Ижевске может занять 3-4 месяца
11:20, 31 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
401
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ\n#реконструкция
Источник фото: «Ижводоканал»
401
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Работы пройдут в рамках комплексного обновления улицы. 

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в ходе комплексного обновления улицы Удмуртской пройдут работы по реконструкции сетей водоотведения. Работы на самом крупном объекте — коллекторе на участке от улицы Кирова до переулка Широкого — могут занять 3-4 месяца. Об этом сообщает пресс-служба «Ижводоканала». 

При реконструкции коллектора планируется прибегнуть к технологиям, не требующим рытья траншей. 

«Очень сложный и важный объект. Там одних колодцев два десятка. «При благополучном проведении торгов и определении подрядчика на этот участок намерены выйти в конце марта и надеемся за 3-4 месяца полностью обновить его. В заявке мы предусматриваем использование бестраншейных технологий. Будет то навивка трубы специальной лентой или укладка пластиковых модулей — определит уже подрядчик», — говорит начальник цеха водоотведения Александр Мохов.

Неудобства для горожан обещают минимизировать. Сужение проезжей части улицы Удмуртской предусматривается, но только на время ночных работ. 

Напомним, на улице Удмуртской начали готовить к реконструкции сети ливневой канализации.

11:20, 31 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
401
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ\n#реконструкция