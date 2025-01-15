Площадь вырубки бывшего сквера на улице Молодёжной в Ижевске могут ещё увеличить

Ижевск. Удмуртия. Площадь вырубки на территории бывшего сквера в Ижевске на улице Молодёжной, 82а могут увеличить. Соответствующее постановление за подписью главы города Дмитрия Чистякова опубликовали на портале муниципальных актов.

В документе говорится о том, что необходимо провести общественные обсуждения по вопросу «разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства». В настоящий момент максимальный процент застройки в границах участка равен 50%. Заявитель Гулфия Фахрутдинова хочет увеличить его до 75%.

Градоначальник постановил провести соответствующие общественные обсуждения, уполномоченным органом стала администрация Устиновского района. Пока что на сайте города и в соцсетях администрации района конкретная информация о месте и времени этих обсуждений отсутствует.

Напомним, в почти год назад ситуация с внезапной вырубкой сквера вызвала широкий общественный резонанс. В апреле Дмитрий Чистяков, выступая перед Гордумой, признал справедливой критику горожан по поводу застройки сквера на улице Молодёжной. Дмитрий Чистяков также призвал свою команду впредь не допускать подобных ситуаций при реализации земельных участков в городе. Осенью 2024 года сообщалось о компенсационной высадке деревьев.