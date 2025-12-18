Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид ИРЗ для жизни Лонгрид Первый спутниковый снимок Ижевска Лонгрид

Адресные таблички на домах Ижевска сделают на двух государственных языках республики

10:50, 18 декабря, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Адресные таблички на домах Ижевска сделают на двух государственных языках республики
10:50, 18 декабря, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
560
0
#Ижевск\n#городская среда\n#удмуртский язык
Источник фото: администрация Ижевска
560
0

Переходный период продлится весь 2026 год.

Ижевск. Удмуртия. Все адресные таблички в Ижевске переоформят, чтобы названия теперь писались на обоих государственных языках Удмуртии. Такое решение по изменению в правила благоустройства приняла Гордума на сессии 18 декабря.

«В целях повышения национальной идентичности, а также сохранения исторического наследия устанавливаются дополнительные требования для элементов ориентирующей информации — знаков адресации в части размещения на русском и удмуртском языках, а также указания их исторических названий», — говорится в пояснительной записке за подписью мэра.

Обязательными элементами такие таблички станут с 1 января 2027 года. Таким образом, на их замену у города есть год.

Новые таблички будут содержать русскоязычное название тёмно-синими буквами по белому фону, на удмуртском наоборот — белые буквы на тёмном фоне. Ниже приведён список исторических названий элементов ижевской топографии, которые также хотят указывать в адресных табличках.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

10:50, 18 декабря, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
560
0
#Ижевск\n#городская среда\n#удмуртский язык