Ижевск. Удмуртия. Все адресные таблички в Ижевске переоформят, чтобы названия теперь писались на обоих государственных языках Удмуртии. Такое решение по изменению в правила благоустройства приняла Гордума на сессии 18 декабря.

«В целях повышения национальной идентичности, а также сохранения исторического наследия устанавливаются дополнительные требования для элементов ориентирующей информации — знаков адресации в части размещения на русском и удмуртском языках, а также указания их исторических названий», — говорится в пояснительной записке за подписью мэра.

Обязательными элементами такие таблички станут с 1 января 2027 года. Таким образом, на их замену у города есть год.

Новые таблички будут содержать русскоязычное название тёмно-синими буквами по белому фону, на удмуртском наоборот — белые буквы на тёмном фоне. Ниже приведён список исторических названий элементов ижевской топографии, которые также хотят указывать в адресных табличках.