Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Новостроительной организуют регулируемый пешеходный переход. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Чистяков.

Переход появится с южной стороны улицы Новостроительной на перекрёстке с улицей Клубной. Для пешеходов здесь установят светофоры, а на асфальте нанесут зебру. Работы по обустройству перехода поручены городской «Службе благоустройства и дорожного хозяйства».