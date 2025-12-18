Закрыть
В ижевском микрорайоне «Строитель» появится новый светофор для пешеходов

10:34, 18 декабря, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда
Источник фото: ИА «Сусанин»
Регулируемый переход организуют на улице Новостроительной.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Новостроительной организуют регулируемый пешеходный переход. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Чистяков.

Переход появится с южной стороны улицы Новостроительной на перекрёстке с улицей Клубной. Для пешеходов здесь установят светофоры, а на асфальте нанесут зебру. Работы по обустройству перехода поручены городской «Службе благоустройства и дорожного хозяйства».

