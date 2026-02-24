Ижевск. Удмуртия. Центр территориального развития Удмуртии подготовил методические рекомендации по социокультурному программированию и событийному наполнению общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба Центра.

Пособие призвано помочь превратить парки, скверы и площади в востребованные и «живые» места для отдыха. Разработанные материалы содержат пошаговое руководство: от поиска идеи до ее реализации в конкретных активностях и форматах.

Методичка адресована широкому кругу читателей. Она будет полезна не только сотрудникам администраций, курирующим благоустройство, но и специалистам сфер культуры, образования, спорта и молодежной политики, а также авторам социальных проектов и активным жителям, заинтересованным в развитии своих населённых пунктов.

Ознакомиться с методическими рекомендациями можно по ссылке.

