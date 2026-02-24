Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Удмуртии выпустили методичку по «оживлению» общественных пространств

16:46, 24 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии выпустили методичку по «оживлению» общественных пространств
16:46, 24 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
95
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда
Источник фото: ИА «Сусанин»
95
0

Рекомендации пригодятся как чиновникам, так и работникам культуры.

Ижевск. Удмуртия. Центр территориального развития Удмуртии подготовил методические рекомендации по социокультурному программированию и событийному наполнению общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба Центра.

Пособие призвано помочь превратить парки, скверы и площади в востребованные и «живые» места для отдыха. Разработанные материалы содержат пошаговое руководство: от поиска идеи до ее реализации в конкретных активностях и форматах.

Методичка адресована широкому кругу читателей. Она будет полезна не только сотрудникам администраций, курирующим благоустройство, но и специалистам сфер культуры, образования, спорта и молодежной политики, а также авторам социальных проектов и активным жителям, заинтересованным в развитии своих населённых пунктов.

Ознакомиться с методическими рекомендациями можно по ссылке.

18+

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:46, 24 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
95
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда