Ижевск. Удмуртия. Искусствовед и любитель истории Ижевска Евгений Шумилов в очередной раз выступил с инициативой переноса памятника графу Петру Шувалову, который расположен в сквере рядом с администрацией города. Об этом инициатор сообщил на своей странице в соцсетях.

«Я убедил городскую власть в нелепости большого Ижика посреди нашей прекрасной эспланады. Вскоре придётся деликатно вернуть «Ижстали» их подарок — самодеятельное, неуклюжее творчество рабочих. Взамен я предложил перенести сюда полноценный монумент первого хозяина железоделательного завода. Это второй подарок от «Ижстали», и он сделан уже профессионалами. Но, к сожалению, спрятан от 99% горожан в тенистом сквере у мэрии», — написал Шумилов.

По его мнению, «монументальной скульптуре там тесно, а на эспланаде она "зазвучит" в полный голос». Евгений Фёдорович предложил установить памятник графу «лицом» в сторону пруда, чтобы он смотрел на мост, и «спиной» к горожанам и гостям столицы. Сам мост через трамвайные пути по улице Карла Маркса Шумилов предлагает назвать «Шуваловским».

«Одному из основателей Ижевска нужен простор и, главное, более достойное место. Ближе к историческому центру города-завода и с видом на заводской пруд. То есть к новенькому мосту, который, разумеется, народ сразу назовёт Шуваловским. Если же кто-то захочет назвать его в честь другого персонажа ижевской истории, то заранее заказывайте сюда памятник у профессионалов», — подытожил Евгений Шумилов.

Отметим, что кроме него особого пиетета к персоне графа Шувалова никто из современной общественности Ижевска не испытывает, а в дореволюционном Ижевске момент передачи Ижевского оружейного завода из шуваловской собственности в казну отмечался вовсе как большой праздник.