Селты. Удмуртия. В селе Селты в Удмуртии начались работы по строительству уличного спортивного комплекса для игровых видов спорта. Об этом в соцсетях рассказал глава Селтинского района Василий Протопопов.

Здесь появятся: модульное помещение для занятий шахматами и шашками; спортивные площадки для мини‑футбола, лапты и пляжного волейбола, а также площадка ГТО; асфальтированные беговые дорожки и трассы для скандинавской ходьбы; современная детская спортивно‑игровая площадка (качалка на пружине двойная, песочница двойная, карусель, игровой комплекс, трубы переговорные, геопластика с тоннелем, холмы для геопластики, батуты встраиваемые).

«Уважаемые жители, в связи с началом строительных работ все проходы через старый стадион будут временно перекрыты в целях вашей безопасности. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание!», — обратился к селянам глава района.