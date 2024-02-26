В Ижевске высадят ясени взамен вырубленных деревьев на улице Молодёжной

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска прокомментировала «Сусанину» ситуацию вокруг сквера у дома №82 по улице Молодёжной, где сегодня начались работы по обрезке деревьев.

Утром 26 февраля жители заметили в сквере технику и рабочих. «Сусанин» зафиксировал, что вырубка деревьев пока не ведётся, однако часть насаждений обкорнали, оставив голые стволы.

В администрации города сообщили, что работы в сквере ведутся «на законных основаниях».

«В микрорайоне в качестве компенсационной высадки будут высажены 42 ясеня весной текущего года», — подчеркнули в муниципалитете.

Напомним, после общественного резонанса владелец участка по договорённости с главой Ижевска Дмитрием Чистяковым приостановил строительство торгового центра на данном участке. Градоначальник провёл с жителями две встречи, в рамках которых пытался объяснить, что участок был передан инвестору законно. В результате жильцы окрестных домов решили сформировать имеющиеся у них вопросы по объективности процедуры передачи земли под застройку, будущем этого зелёного пространства и вариантах компенсационных работ.

Проверкой процедуры передачи муниципальной земли в частные руки занялась прокуратура Устиновского района.