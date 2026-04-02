Ижевск. Удмуртия. На улице Милиционной в Ижевске прямо под окнами старинного Генеральского дома выставлены в ряд несколько ларьков. Горожане обеспокоены ситуацией. «Сусанин» взял комментарий в АО «Парки Ижевска».

Пребывающий в аварийном состоянии объект культурного наследия соседствует с ларьками, стекла которых исписаны нецензурными словами и похабными рисунками. Это создаёт ощущение запущенности и бесхозяйственности прямо в историческом и туристическом центре города.

В «Парках Ижевска» пояснили, что ларьки не имеют к ним никакого отношения.

«Павильоны, расположенные напротив Генеральского дома, не являются собственностью АО «Парки Ижевска», не эксплуатируются и не планируются к использованию. Собственникам павильонов предложено в кратчайшие сроки освободить территорию», — говорится в ответе.

Напомним, что в предстоящие выходные для горожан откроют Летний сад.