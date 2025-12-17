Ижевск. Удмуртия. На участке улицы Новой Восьмой, от дома №105 до дома №111 по улице Холмогорова, автомобилям запретят парковаться. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

В течение 20 дней здесь установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» и «Зона действия». Напомним, участок улицы Новой Восьмой местные жители в шутку назвали «проспектом имени Дмитрия Чистякова».

Аналогичные знаки также появятся на ул. 10 лет Октября, ниже перекрёстка с улицей Пушкинской.