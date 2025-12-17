Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид ИРЗ для жизни Лонгрид Первый спутниковый снимок Ижевска Лонгрид

В Ижевске запретят парковаться на участке улицы Новой Восьмой

14:30, 17 декабря, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске запретят парковаться на участке улицы Новой Восьмой
14:30, 17 декабря, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
3273
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда
Источник фото: ИА «Сусанин»
3273
0

Машины нарушителей будут принудительно эвакуировать.

Ижевск. Удмуртия. На участке улицы Новой Восьмой, от дома №105 до дома №111 по улице Холмогорова, автомобилям запретят парковаться. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

В течение 20 дней здесь установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» и «Зона действия». Напомним, участок улицы Новой Восьмой местные жители в шутку назвали «проспектом имени Дмитрия Чистякова»

Аналогичные знаки также появятся на ул. 10 лет Октября, ниже перекрёстка с улицей Пушкинской.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

14:30, 17 декабря, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
3273
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда