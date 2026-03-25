Игра. Удмуртия. Как преобразится этно-парк в Игре, рассказали в Удмуртии. Центр территориального развития УР представил проект благоустройства этно-парка «Эгра».

Специалисты Центра опросили местных жителей о том, чтобы они хотели видеть на территории парка. В своих пожеланиях они отметили укрытия от солнца и дождя, удобные дорожки для прогулок и места для отдыха, где хочется задержаться. Задачей проектировщиков было соединить удмуртский колорит и современную инфраструктуру. В итоге игринцы хотели бы видеть:

- укрытия от солнца и дождя;

- удобные дорожки для прогулок;

- места для отдыха, где хочется задержаться.

ЦТР УР предлагает для благоустройства парка:

- зоны с навесами;

- смотровую площадку с гирляндами, которые создают мягкий свет вечером;

- арт-объект для молодожёнов: зеркало с надписью «В Игре по любви»;

- ярмарочную площадь;

- молодёжную зону с шезлонгами;

- обновление детской площадки;

- скамейки, освещение дорожек, установка стационарного туалета.

«В планах на 2026 год — событийная зона с амфитеатром, чтобы мероприятия в парке проходили с удовольствием. Всё остальное — пока в перспективе, надеемся на скорую реализацию», — говорится в сообщении ЦТР УР.