Глава Ижевска признал справедливой критику горожан по поводу застройки сквера на улице Молодёжной

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска признал справедливой критику горожан по поводу сквера на улице Молодёжной, который отдали под коммерческую застройку. Об этом Дмитрий Чистяков заявил в ходе доклада о развитии города 10 апреля.

«Хочу обратиться к коллегам. В исполнение задач по росту наших доходов не надо забывать о таких понятиях, как комфортная городская среда. Я про ситуацию со сдачей в аренду участка на улице Молодёжной. Жители совершенно справедливо подвергли нас критике. Впредь прошу свою команду таких ситуаций не допускать и принимать взвешенные решения по реализации земельных участков», — отметил глава Ижевска.

Напомним, берёзовый сквер неожиданно для жителей огородили забором, затем деревья вырубили и начали стройку. Градоначальнику тогда пришлось вмешаться, но в формате не запрета стройки, а в поиске альтернативной компенсации зелёных зон в микрорайоне.

Позднее местные жители зафиксировали, что строительство началось с некоторыми нарушениями. В сообществе «Ижевск Где Пешеходы Власть» разместили фотофакт — застройщик начал делать фундамент по всему периметру участка, хотя ему разрешено застраивать только 50%.