Ижевск. Удмуртия. Часть жителей Ижевска возмутилась идеей переноса памятника графу Шувалову из сквера у горадминистрации на Центральную площадь. После публикации идеи почётного гражданина города Евгения Шумилова в каналах «Сусанина» читатели не заставили себя ждать.

«Совсем с дуба рухнул старый краевед», «Согласна, успокойтесь уже, господин Шумилов», «Будет стоять памятник спиной к народу», «Надо туда Шумилова поставить. Он ведь считает себя симпатичнее Ижика» — поделились в ТГ-канале горожане в ответ на предложение поставить Шувалова вместо «Ижика».

Свой отклик опубликовал в в своём тг-канале и экс-депутат Гордумы Ижевска, бывший директор Государственной филармонии Удмуртии, а ныне директор Государственного театра оперы и балета УР Алексей Фомин.

«Какой памятник графу Шувалову на Центральной площади Ижевска? Речь идёт о генерале, который никогда не бывал на берегах реки Иж? Или о том, кто, приблизившись к Елизавете Петровне, завладел землями генерала Тевклева, а после всеми заводами Урала? О каком Шувалове идёт речь и зачем он должен стоять на Центральной площади Ижевска?

Недавно прочитал статью ИА «Сусанин» под названием «Памятник Шувалова вместо Ижика» и почему-то вспомнил народную пословицу: «Хрен редьки не слаще».

Я не оригинален, когда говорю, что Центральная площадь Ижевска должна стать местом для всемирно известного Петра Ильича Чайковского. 2025 год был посвящён 185-летию композитора. Благодаря поддержке главы Удмуртской Республики Александра Владимировича Бречалова юбилей отметили масштабными мероприятиями, которые привлекли внимание не только жителей Удмуртии, но и всего мира. Мы, как правопреемники места, где родился Чайковский, гордимся этим фактом. Не каждый регион может похвастаться тем, что на его территории появился такой великий человек. Это наша общая возможность...», — написал Алексей Фомин.

Он напомнил, что в ближайшие годы мир будет отмечать 190-летие и 200-летие со дня рождения Чайковского.

«С чем мы подойдём к этим датам? Я верю, что одним из символов этих юбилеев станет памятник Петру Ильичу на Центральной площади Ижевска. Предлагаю не тратить время на обсуждения и переносы уже установленных памятников. Такое уже было в нашей истории. Давайте сосредоточимся на дальнейшем развитии нашего любимого города», — обратился к горожанам руководитель учреждения культуры.