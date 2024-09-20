Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Русь Дружинная Лонгрид Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид

В Ижевске на время отключат Вечный огонь

08:30, 20 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске на время отключат Вечный огонь
08:30, 20 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
219
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Вечный Огонь\n#ремонт
Фото: ИА «Сусанин»
219
0

Рядом с ним идут ремонтные работы.

Ижевск. Удмуртия. В Сквере Победы в Ижевске временно отключат Вечный огонь. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Общественное пространство капитально ремонтируют к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта также запланировано обновление Монумента боевой и трудовой славы. Так как работы уже проводятся рядом с Вечным огнем, то его решили отключить. 

Напомним, что в рамках благоустройства в Сквере Победы посадят 80 новых крупномерных деревьев

08:30, 20 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
219
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Вечный Огонь\n#ремонт