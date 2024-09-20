В Ижевске на время отключат Вечный огонь

Ижевск. Удмуртия. В Сквере Победы в Ижевске временно отключат Вечный огонь. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Общественное пространство капитально ремонтируют к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта также запланировано обновление Монумента боевой и трудовой славы. Так как работы уже проводятся рядом с Вечным огнем, то его решили отключить.

Напомним, что в рамках благоустройства в Сквере Победы посадят 80 новых крупномерных деревьев.