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80 новых крупномерных деревьев высадят в Сквере Победы в Ижевске

10:00, 19 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
80 новых крупномерных деревьев высадят в Сквере Победы в Ижевске
10:00, 19 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
130
0
#Ижевск\n#Вечный Огонь\n#городская среда\n#благоустройство
Фото: ИА «Сусанин»
130
0

Мероприятия приурочены к юбилею Победы.

Ижевск. Удмуртия. К празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в сквере у Вечного огня в Ижевске высадят 80 новых деревьев. Как сообщает пресс-служба администрации города, здесь уже полным ходом идёт капремонт Монумента боевой и трудовой славы.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков сообщил, что основная часть демонтажных работ уже выполнена. Началась укладка крупноформатной плитки, бетонирование лестничных спусков и пандусов. Опоры освещения, ограждения, статую солдата подрядчик почистит от грязи и пыли, а затем покрасит. Строительные работы завершатся до 20 декабря.

Также в сквере запланирована высадка новых деревьев. По результатам исследования дендрологов аварийные и сухостойные деревья спилят. Вместо них высадят 80 крупномерных елей, лиственниц, берёз. Напомним, что ранее в Сквере Победы уже были высажены более 30 саженцев яблонь, дуба и сирени.

10:00, 19 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
130
0
#Ижевск\n#Вечный Огонь\n#городская среда\n#благоустройство