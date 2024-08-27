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Жители дома №45 на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске с начала лета живут без газа и горячей воды

15:43, 27 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жители дома №45 на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске с начала лета живут без газа и горячей воды
15:43, 27 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
94
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ
Фото: google\maps
94
0

Управляющая компания продолжает работы по восстановлению тяги. 

Ижевск. Удмуртия. Жительница дома №45 по улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске пожаловалась, что с начала июня в их доме нет газа. Об этом женщина рассказала в комментариях тг-канала главы Удмуртии Александра Бречалова. 

«Живём без газа с начала июня. У нас в доме стоят газовые колонки. Живём без газа и горячей воды. В доме маленькие дети, инвалиды. Управляющая компания ничего не делает, только все обещают. Обращались в прокуратуру Октябрьского района. Ничего не сдвинулось с места. Скоро осень, как нам жить. В каком веке живем?», — написала жительница дома.

Администрация города в ответ сообщила, что управляющая компания «Теремок» ведёт работы по восстановлению тяги. Завершить их планируется до 8 сентября текущего года. 

15:43, 27 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
94
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ