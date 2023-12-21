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Суд обязал администрацию Ижевска отремонтировать участок дороги на улице Красногеройской

09:50, 21 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Суд обязал администрацию Ижевска отремонтировать участок дороги на улице Красногеройской
09:50, 21 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
199
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Администрация Ижевска\n#суд\n#ямы\n#ремонт дорог
Фото: elements.envato.com (SergioPhotone)
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Сейчас асфальт у домов №61 и №65 имеет много дефектов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отремонтируют участок проезжей части на улице Красногеройской. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Ранее прокуратура Индустриального района проверила, как муниципалитет исполняет законодательство о безопасности дорожного движения. Выяснилось, что асфальт около домов №61 и №65 по улице Красногеройской имеет многочисленные дефекты.

Чтобы признать бездействие администрации Ижевска незаконным, прокурор обратился в суд. В итоге суд обязал муниципалитет привести указанный участок в нормативное состояние.

Исполнение решения суда проконтролирует прокуратура. 

09:50, 21 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
199
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Администрация Ижевска\n#суд\n#ямы\n#ремонт дорог