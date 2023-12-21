Суд обязал администрацию Ижевска отремонтировать участок дороги на улице Красногеройской

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отремонтируют участок проезжей части на улице Красногеройской. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее прокуратура Индустриального района проверила, как муниципалитет исполняет законодательство о безопасности дорожного движения. Выяснилось, что асфальт около домов №61 и №65 по улице Красногеройской имеет многочисленные дефекты.

Чтобы признать бездействие администрации Ижевска незаконным, прокурор обратился в суд. В итоге суд обязал муниципалитет привести указанный участок в нормативное состояние.

Исполнение решения суда проконтролирует прокуратура.