Суд обязал администрацию Ижевска отремонтировать участок дороги на улице Красногеройской

Сейчас асфальт у домов №61 и №65 имеет много дефектов.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отремонтируют участок проезжей части на улице Красногеройской. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Ранее прокуратура Индустриального района проверила, как муниципалитет исполняет законодательство о безопасности дорожного движения. Выяснилось, что асфальт около домов №61 и №65 по улице Красногеройской имеет многочисленные дефекты.
Чтобы признать бездействие администрации Ижевска незаконным, прокурор обратился в суд. В итоге суд обязал муниципалитет привести указанный участок в нормативное состояние.
Исполнение решения суда проконтролирует прокуратура.