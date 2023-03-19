На дорогах Ижевска устранили дефекты на площади более 2,7 тысячи «квадратов»

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в соцсетях подвёл итоги по ликвидации дефектов на городских дорогах. Градоначальник подчеркнул, что подрядчики работают ежедневно и круглосуточно по графикам, сформированным на основании обращений горожан.

Глава Ижевска отметил, что увеличить объёмы устранения дефектов позволил запуск 16 марта двух асфальтовых заводов в Устиновском и Ленинском районах города. Их общая производительность — более 500 тонн смеси в сутки.

За прошедшую неделю дорожные службы устранили аварийные дефекты полотна литым асфальтом на площади более 2,7 тысячи квадратных метров.

Олег Бекмеметьев подчеркнул, что технология литого асфальта — временное решение проблемы, необходимое для обеспечения безопасности дорожного движения. Основные ремонтные работы начнутся, когда температура воздуха будет на уровне 10-15 градусов Цельсия.

Также в апреле в Ижевске начнётся проверка гарантийных дорог, выявленные дефекты подрядчики будут устранять за свой счёт.

Напомним, накануне глава Удмуртии поручил составить список критичных дорог для оперативного ремонта.

По вопросам содержания дорог можно обращаться в городскую диспетчерскую службу по телефону 072 (с мобильных — 998-072).