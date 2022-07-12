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Систему оповещения проверят в Воткинске

14:20, 12 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Систему оповещения проверят в Воткинске
14:20, 12 июля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#городская среда
Фото: twenty20.com
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В городе ненадолго включат электросирены.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске пройдет плановая комплексная проверка системы оповещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения состоится 20 июля в 10:40. В это время в городе на 2-3 минуты включат электросирены и акустические системы.

Горожан просят не беспокоиться и отнестись к шуму с пониманием.

Напомним, что систему оповещения Ижевска должны были проверить 2 марта, но мероприятие перенесли на более поздний срок.

14:20, 12 июля, 2022
Екатерина Сентемова
140
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#городская среда