Систему оповещения проверят в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске пройдет плановая комплексная проверка системы оповещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения состоится 20 июля в 10:40. В это время в городе на 2-3 минуты включат электросирены и акустические системы.

Горожан просят не беспокоиться и отнестись к шуму с пониманием.

Напомним, что систему оповещения Ижевска должны были проверить 2 марта, но мероприятие перенесли на более поздний срок.